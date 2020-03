Notizie Calcio – Bild, rinvio Europa League non dipende dal Coronavirus

MILANO – L’Uefa ha sospeso Basilea-Eintracht Francoforte, match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League. In un primo momento si pensava che la decisione fosse legata all’emergenza Coronavirus, in vece il motivo dietro allo stop è da imputare alla paura dei i tifosi tedeschi, come riportato dalla Bild, dato che nonostante le porte chiuse sarebbero comunque potuti partire in direzione della Svizzera. I tifosi tedeschi in altre occasioni hanno dimostrato di spostarsi in gran numero durante le trasferte della propria squadra del cuore. Quindi non dovrebbe esserci il Coronavirus dietro allo stop del primo match internazionale.

