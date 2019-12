Notizie Calcio – Ancelotti vince ancora con il suo Everton

MILANO – Carlo Ancelotti continua a vincere. L’ex allenatore del Milan centra la seconda vittoria consecutiva, su due partite disputate, da quando si è seduto sulla panchina dei Toffees. Il tecnico di Reggiolo si è imposto nello scontro con il Newcastle, diretta avversaria per la salvezza, per 1-2 grazie ai goal di Calvert-Lewin al 13′ e al 64′. Inutile la rete, del momentaneo pareggio, di Fabian Schar al 56′ per i padroni di casa. L’Everton con questo successo supera in classifica gli avversari di giornata piazzandosi momentaneamente al decimo posto, a più sette dalla zona retrocessione. La squadra di Liverpool navigava in brutte acque, fino a qualche giornata fa, occupando il terzultimo posto della Premier League.