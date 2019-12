Notizie Calcio – Ancelotti pensa al primo colpo per il suo Everton

MILANO – Carlo Ancelotti dopo l’esonero di Napoli ha subito trovato una nuova sistemazione. Il tecnico di Reggiolo è il nuovo allenatore dell’Everton. La squadra di Liverpool vuole assecondare le sue richieste sul mercato di gennaio. Il primo rinforzo dovrebbe essere in difesa, si tratta di John Egan attualmente in forza allo Sheffield United, squadra rivelazione di questa edizione della Premier League. Quindi dopo aver smentito, in parte, l’interesse per Ibrahimovic Ancelotti ha deciso quale zone del campo vuole rinforzare. L’Everton è alla ricerca di punti salvezza e non sono esclusi diversi colpi nella finestra di riparazione invernale. L’ex allenatore del Milan sembra avere già le idee chiare per i Toffees.