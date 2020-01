Notizie Calcio – Ancelotti eliminato dal FA Cup per mano del Liverpool

MILANO – Seconda sconfitta di fila per l’Everton di Carlo Ancelotti. Dopo la stop in campionato, contro il Manchester City di Guardiola, arriva anche quello nel terzo turno di FA Cup. Questa è il Liverpool di Klopp che ferma i Toffees, per 1-0 grazie alla rete di Jones al 71′, su assist di Origi. La squadra del tecnico di Reggiolo non ha, però, demeritato. Soprattutto durante la prima frazione di gioco. Con questa vittoria vittoria si allunga la striscia positiva dei Reds, nei confronti dei rivali storici. L’Everton non vince un derby dal 2010. Anche per Klopp si tratta di una rivincita, dato che l’unica sconfitta stagionale, quest’anno, è arrivata per mano di Ancelotti e il suo Napoli, che s’impose 2-0 al San Paolo, in Champions League.