Notizia Serie A – Napoli-Lecce 0-1, giallorossi avanti al San Paolo

MILANO – Si chiude la prima frazione di gioco con il Lecce in vantaggio al San Paolo contro il Napoli di Gennaro Gattuso. I giallorossi trovano la re te con Lapadula al 29′. L’ex attaccante del Milan deposita la palla in rete dopo una respinta corta di Ospina su tiro di Falco. Non perfetto, in questa occasione, il portiere colombiano. Nonostante il risultato, che vede gli ospiti avanti, sono gli azzurri a fare la partita, Politano centra anche un palo verso la fine della prima frazione di gioco. La squadra di Liverani soffre ma è in vantaggio.