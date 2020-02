MILANO – Se si guarda alle quattro partite di campionato giocate dal campione svedese, il Milan ha pareggiato contro la Sampdoria nel match in cui l’ex Galaxy è subentrato mentre ha vinto le tre sfide in cui Ibra è stato schierato titolare: Cagliari, Udinese e Brescia. Nell’unica partita che ha visto invece Ibra non scendere mai in campo, contro il Verona, la squadra di Pioli ha ottenuto un pareggio che ha certamente deluso le aspettative dei tifosi.