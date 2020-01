MILANO – Il futuro di Kris Piatek in rossonero è sempre più un’incognita. Due pretendenti per il polacco come Aston Villa e Siviglia nelle ultime ore sembrano aver cambiato obiettivo per rinforzarsi. Gli andalusi oggi hanno ufficializzato Youssef En-Nesyri dal Leganés mentre gli inglesi sono a un passo da Mbwana Samatta, attaccante del Genk.