Musacchio, ecco la verità sul mancato ingresso contro il Torino

MILANO – Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere della Sera, Mateo Musacchio lunedì sera nel match contro il Torino non ha fatto il suo ingresso in campo per un motivo più che valido. Il difensore argentino, che sarebbe dovuto entrare in campo al posto dell’infortunato Kjaer, ha accusato infatti una contrattura al polpaccio durante il riscaldamento, cosa che ha permesso poi l’ingresso in campo del giovane Matteo Gabbia. Nessun caso e nessuna lite con Pioli, dunque.