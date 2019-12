Moggi: “Piatek può tornare scardinatore lontano da Milano, Cutrone…”

MILANO – Nelle ultime ore ha preso quota la possibilità che l’attaccante rossonero Piatek andasse a giocare nella Fiorentina. A tal proposito queste sono state le parole di Luciano Moggi: “Alla Viola oggi serve uno scardinatore. Piatek di piede o di testa potrebbe sfruttare i cross dalle fasce ma è anche vero che questo giocatore non sta dando tanto. E’ una valutazione difficile: si è parlato anche Cutrone, giocatore interessante che non si è potuto mettere in evidenza al Milan perché è arrivato Piatek ed è stato costretto ad emigrare”.