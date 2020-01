Milanello – Il report dell’allenamento odierno

MILANO – Dopo il pareggio di ieri contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, Stefano Pioli oggi ha diretto l’allenamento dei suoi. Ecco il report dei rossoneri, dal sito ufficiale del club acmilan.com:

“Una fredda mattinata invernale ha accolto i rossoneri a Milanello dove la squadra si è allenata per preparare il prossimo match di campionato che vedrà il Milan impegnato sabato alle 15.00 a Cagliari. Squadra pronta in palestra alle 11.00 per l’attivazione muscolare prima di dividersi in due gruppi. Il primo, formato dai calciatori impegnati ieri nella sfida contro la Sampdoria, ha proseguito il defaticante in palestra a cui è seguito un lavoro sulla forza con l’ausilio dei pesi. L’altro gruppo è uscito sul campo centrale per continuare il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi”.