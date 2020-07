Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Procede a ritmi serrati questa parte finale del campionato di Serie A 2019/2020. Archiviato il pareggio di Napoli, il Milan è tornato oggi ad allenarsi nel proprio centro sportivo per iniziare subito a preparare la prossima sfida, in programma mercoledì sera a San Siro contro il Parma. Come riferisce il sito ufficiale del club rossonero, la squadra si è ritrovata a Milanello questa mattina alle 10.30: chi ha giocato ieri ha svolto lavoro defaticante in palestra, mentre gli altri si sono allenati sul campo con torelli, esercitazioni tecniche e una partitella a campo ridotto. Domani ci sarà la rifinitura alle 17.30, mentre mister Pioli parlerà in conferenza stampa alle ore 14.

