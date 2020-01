Milan-Udinese – Rebic a Sky: “Sfruttato la chance, contento per i tre punti”

MILANO – Ante Rebic oggi ha risolto in extremis Milan-Udinese, con un goal al 93′. Il croato ha messo due volte il suo nome sul tabellino dei marcatori, grazie alla doppietta realizzata. Al termine della partita con i friulani il croato è stato intervistato da Sky Sport, ecco le sue parole.

: «Oggi ho avuto una chance e l’ho sfruttata finalmente, i miei gola sono valsi i tre punti, fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi. Adesso però dobbiamo pensare alla prossima partita con il Brescia». Rebic ha poi parlato della sua stagione in rossonero: «Ho lavorato sempre duro, sapevo che sarebbe arrivato il mio momento, non ho avuto, purtroppo, molte occasioni fino a questo punto della stagione, ma con la partita di oggi qualcosa può essere cambiata, merito questa maglia e lo dimostrerò». La conclusione è stata affidata al ritorno di Ibrahimovic al Milan: «Il suo ritorno ha dato fiducia a tutto l’ambiente, ma non è il solo. Anche Kjaer e Begovic ci hanno aiutato, sono calciatori con tanta esperienza, per noi più giovani avere punti di riferimento con cui crescere è molto importante».