Milan-Udinese – Rebic a Mtv: “Importante vincere, continuiamo così”

MILANO – Ante Rebic, autore oggi di una doppietta fondamentale per i tre punti rossoneri, è stata intervistato da Milan tv, al termine del match Milan-Udinese. Ecco le sue parole.

: «Oggi per noi contavano solo i tre punti, abbiamo lavorato duro per centrare il nostro obiettivo e abbiamo meritato questo risultato. Adesso, però, dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo continuare a lavorare. Sono contento di come so entrato in gara, ovviamente avendo segnato due goal sono soddisfatto, ma l’importante erano i tre punti, contano più quelli che la mia prestazione. Ho avuto una chance, l’ho sfruttata, e penso di aver fatto molto bene. Spero di avere altri occasioni in futuro».