Milan-Udinese – Gotti: “Bravi a rispondere colpo su colpo”

MILANO – L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, è intervenuto ai microfoni di DAZN alla fine del match tra la sua squadra e il Milan. Ecco le sue parole.

: «I miei ragazzi sono stati bravi a rispondere colpo su colpo, non era facile a San Siro e loro ci sono riusciti. dispiace, però, per il risultato nonostante l’atteggiamento dei ragazzi. Non ho visto il goal di Rebic (quello del 3 a 2), mancavano pochi secondi alla fine ed eravamo tutti sotto la linea della palla, ma non è disorganizzazione o scarsa attenzione. Loro hanno trovato il goal su un episodio, che in quel momento specifico del match è stato sanguinoso. Noi abbiamo provato a prendere i tre punti, ovvio che un minimo di rischio lo avevamo calcolato, non volevamo dare una sensazione di arrendevolezza. Anche perchè così, contro il Milan, è finita». L’allenatore ha poi continuato, rispondendo alle domande su De Paul e Lasagna: «De Paul può giocare in più ruoli, è duttile, a me piace come centrocampista totale, spesso si parla di lui come di un calciatore soltanto di talento, in realtà ha anche grade fisicità per giocare in quella zona del campo. Lasagna oggi ha disputato una grandissima partita, tanto di cappello se se sforni prestazioni simili».