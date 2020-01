Milan-Udinese – Conti: “Spero che la doppietta porti più fiducia a Rebic”

MILANO – Andrea Conti, terzino destro rossonero, è intervenuto ai microfoni di MilanTv al termine del match con l’Udinese. Ecco le sue parole.

: «Eravamo consapevoli della difficoltà di questa partita, loro sono un’ottima squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica, ma nel secondo è arrivata la nostra reazione e siamo riusciti a conquistare i tre punti in extremis. Volevamo assolutamente vincere questa partita, a tutti i costi, e questo oggi, rispetto ad altre partite, si è visto. Adesso dobbiamo continuare su questa strada, lavorare e lottare con le unghie con i denti. Così si ottengono le vittorie in Serie A». Il calciatore ha poi continuato parlando della sua condizione fisica: «Non è stato facile recuperare dopo i due infortuni, ma oggi sto bene. In carriera, anche se breve,ho dimostrato di fare meglio nella seconda parte di stagione, spero di farlo anche quest’anno». Conti ha poi risposto alle domande su Rebic: «Sono felice per la sua doppietta, è un ragazzo serio che si allena bene, come tutti. Spero che questi due goal gli diano maggiore fiducia per le prossime partite».