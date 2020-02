Milan-Toro, Paquetà o Bonaventura al posto di Calha: le probabili formazioni

MILANO – Si avvicina a grandi passi il calcio d’inizio di Milan-Torino, in programma stasera alle 20.45. In casa rossonera si è fermato Calhanoglu per infortunio e, mister Pioli, sta riflettendo se rimpiazzarlo con Paquetà o con Bonaventura, con il brasiliano che, in questo momento, pare in leggero vantaggio. Tra i granata è in forte dubbio Verdi, alle prese con l’influenza negli ultimi giorni. Se non dovesse farcela, al suo posto potrebbe giocare Edera, completando il reparto offensivo con Berenguer e Belotti. In difesa, invece, Bremer sostituirà lo squalificato Izzo. Di seguito, le probabili formazioni.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Torino (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Edera, Belotti, Berenguer. All. Longo.

