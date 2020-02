Milan-Torino: Rebic protagonista del match con la sesta rete in sei partite

MILANO – Milan-Torino termina sul risultato di 1-0, grazie alla, ormai consueta, rete di Rebic nel primo tempo. Il croato segna il suo sesto goal in altrettante partite tra campionato e Coppa Italia. L’ex Eintracht Francoforte sembra essere diventato una sentenza, riuscendo a dare il suo apporto alla causa rossonera in ogni partita. Insieme a Zlatan Ibrahimovic è il calciatore più importante nello scacchiere tattico del Milan e la metamorfosi della squadra di Stefano Pioli va di pari passo con la sua crescita. Rebic è arrivato, in prestito secco biennale, al club meneghino, quest’estate, ma nella prima parte della stagione ha trovato difficoltà ad imporsi. Finendo addirittura ai margini della rosa del Diavolo. Ora è tutta un’altra musica, il croato è un calciatore rigenerato, con una mentalità diversa e si vede anche in campo: vista la sua pericolosità ogni volta che si presenta in area avversaria, ma anche in fase difensiva, quando ripiega per dare una mano a Theo Hernandez. Rebic continua a raccogliere i frutti del suo lavoro e del suo impegno per la gioia di Stefano Pioli e dei tifosi del Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live