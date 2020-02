Milan-Torino – Paquetà dal primo minuto contro i granata

MILANO – Paquetà ritrova una maglia da titolare. Lo fa questa sera nel match Milan-Torino, complice anche l’infortunio che ha fermato Calhanoglu. Il brasiliano cercherà di mettersi alle spalle le voci di mercato che lo vedevano lontano dal club meneghino e che hanno caratterizzato il suo ultimo periodo in rossonero. Così come le critiche che hanno accompagnato questa nuova stagione in Italia. Il numero trentanove del Diavolo avrà quindi una nuova occasione per mettersi in mostra. Paquetà non partiva titolare da Milan-Napoli dello scorso 23 novembre 2019, partita che terminò con il risultato di uno a uno. Il brasiliano contro i partenopei giocò tutti e novanta i minuti.

