Milan-Torino – Le formazioni ufficiali della partita di San Siro

MILANO – Manca davvero poco a Milan-Torino, posticipo del lunedì sera, che chiuderà la ventiquattresima giornata di Serie A. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Calhanoglu, il turco si è fermato oggi per un infortunio muscolare, non è stato portato nemmeno in panchina. Così come Moreno Longo ha dovuto rinunciare, almeno dal primo minuto a Simone Verdi, il calciatore è stato alle prese con l’influenza e non si è allenato al meglio. Ecco le formazioni ufficiali del match.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Paquetà; Ibrahimovic, Rebic.A disp.: Begovic, An. Donnarumma, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Saelemaekers, Bonaventura, Rafael Leao. All. Stefano Pioli

Torino (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Belotti, EderaA disp.: Ujkani, Rosati, Aina, Singo, Djidji, Meité, Baselli, Verdi, Millico, Zaza, Adopo. All. Moreno Longo

