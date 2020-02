Milan-Torino – la moviola: giusta la gestione all’inglese di Fabbri

MILANO – Buon arbitraggio del signor Fabbri, in Milan-Torino. Il match chiude la ventiquattresima giornata del campionato, che si è conclusa 1-0 per i padroni di casa.

Il direttore di gara ha optato per una gestione all’inglese del match, sia nella prima, che nella seconda frazione di gioco. Sei i cartellini estratti, tutti gialli, all’indirizzo di: Bennacer (per l’algerino si tratta dell’undicesima ammonizione stagionale) Castillejo e Pioli, per i rossoneri, mentre per i granata Edera, Rincon e Ansaldi. Fabbri mantiene un metro di giudizio uniforme, non interrompendo il gioco per ogni minimo contatto. Una scelta sensata, vista l’aggressività mostrata dai ventidue giocatori in campo. Lucido anche nelle segnalazioni di fuorigioco.

