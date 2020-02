Milan-Torino – Ecco la designazione arbitrale per il match

MILANO – I rossoneri tornano a pensare al campionato, dopo il pareggio ieri sera, in Coppa Italia, contro la Juventus. L’avversario della ventiquattresima giornata di Serie A sarà la squadra di mister Moreno Longo. Milan-Torino, andrà in scena a San Siro, lunedì sera alle ore 20:45. Poco fa è stat resa nota la designazione arbitrale per il match. Sarà Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, il direttore di gara. Gli assistenti del primo fischietto saranno Schenone e Baccini. Al Var sarà presente La Penna assistito da Peretti.

