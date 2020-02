Milan-Torino arbitra Fabbri. Rocchi per il big match dell’Olimpico

MILANO – Lunedì sera, a San Siro, si sfideranno Milan-Torino per la ventiquattresima giornata di Serie A. La Can A ha designato come arbitro del match Michael Fabbri. Per il big match di Bergamo, tra Atalanta e Roma Orsato, mentre per il posticipo di domenica sera tra Lazio e Inter Rocchi. Ecco le designazioni complete:

Atalanta-Roma, Orsato Daniele

Bologna-Genoa, Massa Davide

Cagliari-Napoli, Doveri Daniele

Juventus-Brescia, Chiffi Daniele

Lazio-Inter, Rocchi Gianluca

Lecce-Spal, Guida Marco

Milan-Torino, Fabbri Michael

Sampdoria-Fiorentina, Irrati Massimiliano

Sassuolo-Parma, Mariani Maurizio

Udinese-Verona, Abbattista Eugenio

