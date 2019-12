Milan, Todibo pista concreta: ecco la distanza fra le parti

MILANO – Abbandonata la pista Demiral, che per la Juventus è incedibile, il Milan ha spostato nelle ultime settimane le sue attenzioni su Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 del Barcellona. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport in edicola questa mattina che spiega che gli spagnoli chiedono 25 milioni di euro e l’inserimento nel contratto della clausola di recompra sul giocatore francese, mentre il Milan è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro più bonus, senza opzioni di riacquisto. Si continua a trattare per limare la distanza fra le parti.