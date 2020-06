Milan, stasera la dirigenza sarà presente a Lecce

MILANO – Mancano ormai pochissime ore al fischio d’inizio di Lecce-Milan, partita con la quale la squadra di Pioli riprenderà il proprio cammino in campionato dopo oltre tre mesi di pausa. Come riferisce Il Corriere della Sera, allo Stadio Via del Mare saranno presenti anche i tre principali dirigenti rossoneri: il direttore tecnico Paolo Maldini, il direttore sportivo Frederic Massara e l’amministratore delegato Ivan Gazidis.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live