Milan-Sampdoria – Le probabili formazioni del match di San Siro

MILANO – Lunedì 6 gennaio, presso lo stadio di San Siro, andrà in scena il prossimo turno di campionato tra Milan e Sampdoria, il match è previsto per le ore 15:00. Per i rossoneri c’è la tentazione Ibrahimovic. Lo svedese non è infortunato è può essere convocato, Stefano Pioli, però, potrebbe addirittura lanciarlo dal 1′. Claudio Ranieri, allenatore dei blucerchiati, deve fare i conti con diverse assenze. Ecco le probabili formazioni della partita.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Bonaventura, Bennacer, Paquetà; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Thorsby, Murillo, Colley, Murru; Depaoli,Vieira, Ekdal; Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.