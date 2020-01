Donnarumma salva il Milan (con Ibra): è 0-0 con la Sampdoria

L’analisi post partita di Milan-Sampdoria

MILANO – Donnarumma e Ibrahimovic sono gli uomini di questa diciottesima giornata di campionato, per il Milan. L’estremo difensore rossonero salva il risultato, con almeno un paio di miracoli, nel secondo tempo. Milan-Sampdoria è una partita dalle due facce, nel primo tempo sono i rossoneri i più pericolosi, con Suso che si divora la rete del vantaggio: lo spagnolo mette a sedere mezza difesa blucerchiata, ma Chabot torna con un intervento “alla disperata” che salva quando tutto ormai faceva pensare al vantaggio del Diavolo. Nella seconda razione di gioco invece la squadra di Pioli cerca il goal con maggiore convinzione, senza però riuscire nel suo intento. Anche gli uomini di Claudio Ranieri vanno vicinissimi alla rete del vantaggio, con Gabbiadini, ma Donnarumma e Theo Hernandez dicono di no. Più in generale ottime le prove di Bennacer, Calhanoglu e Romagnoli. L’algerino giganteggia in mezzo al campo, L’ex Bayern Leverkusen, invece, è il più vivace dell’attacco di Pioli. Il capitano del Milan regala una nuova prova di spessore, di testa le prende tutte lui. Serviva una reazione dopo la brutta prova di bergamo, il Diavolo ci riesce a metà: soffre le ripartenze della Sampdoria, che viene fermata da Donnarumma. Invece, in fase offensiva i rossoneri sprecano tanto con Suso e Leao, Ibrahimovic entra nel secondo tempo ed inventa per i compagni la sua presenza però si nota. Da sottolineare gli applausi dello svedese nei confronti degli altri giocatori del Milan. La partita si conclude 0-0, serve più cattiveria per provare a salvare il salvabile, Ibra da solo non basta.