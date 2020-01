MILANO – Milan e Roma fanno grandi movimenti sul mercato. Secondo Sky Sport, Roma e Milan stanno ragionando su uno scambio tra Suso e Cengiz Under ma non soltanto. Nelle idee c’è anche Juan Jesus in rossonero come quarto centrale, i due club ne hanno parlato e una trattativa potrebbe anche venirsi a realizzare. Si attendono nuovi sviluppi.