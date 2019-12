Milan, Rafael Leao l’arma in più di Pioli

L’imprevedibilità di Leao che piace a Pioli

MILANO – Rafael Leao è stato uno degli acquisti che il Milan ha effettuato durante il mercato estivo; l’attaccante che arriva dal Lille ha dimostrato di avere talento e qualità molto interessanti che però deve capire come usare al massimo.

Pioli però sta trovando il giusto equilibrio per la squadra e sembra non avere intenzione di cambiare i suoi giocatori titolari. La prossima partita del Milan sarà contro l’Atalanta, un campo sicuramente difficile, e Leao è ancora considerato un’alternativa a Piatek che ultimamente sta facendo bene davanti. Il mister però potrebbe sfruttare l’imprevedibilità del giovane e inserirlo per cambiare un po’ il gioco.