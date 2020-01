MILANO – Dall’estero danno il difensore verso la Premier e lo spagnolo in Liga, ma il Milan vuole vederci chiaro e soprattutto sembra non voler sottostare ad ipotesi di prestito. Rodriguez al Watford e Suso al Siviglia sono le voci che circolano maggiormente, ma al Milan le trattative non risultano. La situazione più complicata riguarda lo spagnolo, che ha una clausola rescissoria di ben 40 milioni di euro.