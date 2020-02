MILANO – Secondo quanto riportato dall’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per la conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan anche per la prossima stagione servirà o la qualificazione alla Champions League oppure la vittoria della Coppa Italia. Insomma, le prossime sfide, a partire da quella di domani sera contro la Juventus, saranno cruciali per il destino dell’allenatore ex Lazio e Inter.