Milan, occhi puntati su Camavinga: la situazione

MILANO – Le ultime notizie riguardo ad un possibile approdo del francese in rossonero non sono positive. Secondo quanto riportato dal Daily Express, il centrocampista classe 2002 Eduardo Camavinga, al momento in forza al Rennes, sarebbe un obiettivo concreto di Bayern Monaco, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Situazione complicatissima dunque per i colori rossoneri dato che questi ultimi quattro club sarebbero intenzionati a fare sul serio e a fare scattare una vera e propria asta. Il giocatore ha una valutazione vicina ai 35 milioni di euro.