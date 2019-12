Milan, Leao con Piatek per risolvere il problema gol

Piatek e Leao insieme per il problema gol

MILANO – Rafael Leao ha dimostrato in diverse occasioni di avere le doti e le capacità giuste per essere un buon giocatore, molte cose le deve migliorare, ma il talento di base c’è e anche molto. Pioli lo considera come il secondo di Piatek che nonostante il periodo non proprio brillante continua ad essere titolare.

Il mister però potrebbe comunque provare ad osare contro l’Atalanta e affiancare Leao all’attaccante polacco. Potrebbe infatti cambiare idea dopo la prestazione del brasiliano di domenica contro il Sassuolo quando ha colpito una traversa e un palo.