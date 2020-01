Milan, la Coppa Italia porta bene: il dato incredibile sui clean sheet

MILANO – Negli ultimi anni, a dispetto di stagioni deludenti, il Milan ha sempre registrato un cammino positivo in Coppa Italia. In particolare, nelle ultime 10 sfide disputate dai rossoneri nella competizione, il Diavolo ha ottenuto 8 clean sheet. Da ricordare però come, allo stesso modo, si tratta di un trofeo che i rossoneri non riescono a sollevare dal 2003.