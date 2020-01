Milan, il nome nuovo per l’attacco è Scamacca

MILANO – Il centravanti dell’Ascoli, in prestito dal Sassuolo, Gianluca Scamacca potrebbe presto cambiare maglia. Infatti la dirigenza neroverde, nella giornata di ieri, ha incontrato alcuni emissari del Benfica. Al momento però tra le parti non c’è ancora l’accordo, ma i portoghesi sono pronti a rilanciare per garantirsi le prestazione dell’attaccante dell’Under 21. Su Scamacca però si stanno muovendo anche Milan, Roma e Napoli. I rossoneri, al momento, sono legati al futuro di Krzysztof Piatek. Se il polacco dovesse partire, la dirigenza di via Aldo Rossi partirà all’assalto per il classe ’99.