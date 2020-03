Milan-Genoa – Pioli: “Abbiamo una responsabilità in più oggi”

MILANO – A pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Genoa, il tecnico del Diavolo, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole.

: «La squadra si è allenata bene fino alle 12:00, poi abbiamo visto quello che è successo a Parma, c’era incertezza, poi ci hanno detto che si gioca e noi siamo pronti. L’attenzione è alta nonostante lo stop, a Milanello abbiamo lavorato bene, concentrati e sereni. Milanello però non è un oasi, sappiamo il momento che sta vivendo il paese. Oggi, quindi, abbiamo una responsabilità in più, cercheremo di portare svago alle persone a casa, vogliamo fare del nostro meglio anche per questo».

