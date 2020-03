Milan-Genoa – Nicola: “Non era facile, faccio i complimenti ai miei”

ULTIME NOTIZIE MILAN-GENOA

MILANO – Davide Nicola, allenatore del Grifone, a parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Genoa. I rossoblù hanno espugnato San Siro imponendosi per uno a due. Ecco cosa ha detto l’allenatore.

: «Devo fare i complimenti ai miei uomini, non era facile oggi. Era nostra intenzione far vedere quanto ci tenevamo, volevamo salutare a distanza i nostri tifosi. Sapevamo che potevamo incontrare qualche difficoltà, il Milan fa girare molto bene il pallone e noi abbiamo cambiato la nostra strategia di gioco di conseguenza. Non siamo riusciti ad aggredire alto grazie alla bravura dei rossoneri. Ho schierato Biraschi lì per tenere Rebic, ma loro hanno anche Theo Hernandez, che per loro è molto importante. Poi ho messo Romero su Ibrahimovic per avere un po’ più di struttura in difesa. Quello che m’interessava però era vedere una squadra di uomini e sono soddisfatto».

