Milan, Gattuso prova a rubarti il tuo jolly

MILANO – Il Napoli durante la prossima finestra di mercato proverà a rinforzare la squadra in modo che il neo allenatore, Gattuso, possa avere giocatori utili al suo 4-3-3. Il mercato invernale però regala anche tante occasioni in vista della prossima stagione: tra queste Giacomo Bonaventura. Il tuttocampista del Milan infatti, secondo quanto riportato da “Tuttosport” sarebbe in rottura con il Milan e visto che il contratto scadrà a giugno il suo agente, Mino Raiola, ha iniziato a sentire qualche club di Serie A come il Napoli e la Roma. Il club azzurro ha, come asso nella manica, Gennaro Gattuso che ha già allenato l’ex atalantino quando sedeva sulla panchina del Milan. In stagione Jack è sceso in campo 10 volte ed ha già segnato due reti.