Milan femminile, Rinaldi: “Ora è tempo di ricaricare le pile”

Per il Milan femminile è ora di ricaricarsi

MILANO – Il Milan femminile di Maurizio Ganz è partito alla grande in questa stagione: le vittorie sono state di più delle sconfitte e dei pareggi. In testa alla classifica c’è la Juventus ma le rossonere non hanno intenzione di scoraggiarsi e nell’anno nuovo vogliono tornare a lottare per lo scudetto.

Deborah Salvatori Rinaldi una delle attaccanti del Milan femminile ha postato una foto sul proprio profilo Instagram con la didascalia: “Abbiamo fatto grandi cose, abbiamo condiviso emozioni, abbiamo vissuto tante prime volte…ma soprattutto abbiamo lottato e ci siamo divertiti. Ora è tempo di ricaricare le pile”.