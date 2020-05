Milan F, Giacinti: “Mi mancano le partire. Ganz? E’ malato di calcio…”

MILANO – Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Ho passato la quarantena ad allenarmi ogni giorno con il programma redatto dal Milan, inoltre ho guardato serie tv e scoperto nuove ricette perché mi piace molto cucinare e mangiare. Però mi mancano le mie compagne e la possibilità di allenarmi in campo assieme a loro”.

SU GANZ – “Il mister è malato di calcio, ci invia ogni giorno video di suoi gol per tenerci sempre attive. Con lui ho un bellissimo rapporto, ma in questa quarantena ho visto talmente tanti dei suoi gol che adesso li conosco a memoria. Quello che mi ha trasmesso di più è sicuramente la grinta e il crederci fino alla fine, come testimoniano le tante partite ribaltate nei minuti finali”.

