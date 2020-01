MILANO – I ragazzi di Giunti, con l’importantissimo successo per 2-0 in casa del Venezia, allungano in classifica distanziandosi di ben 9 punti rispetto al Verona, secondo in classifica. Questa la classifica completa:

Milan 38

Spal 28

Verona 26

Udinese 25

Pordenone 18

Parma 18

Spezia 18

Entella 17

Brescia 16

Cittadella 13

Venezia 11

Cremonese 9