Milan, ecco il rinforzo per la Primavera

MILANO – Una giornata ricca di emozioni per il Milan, la cessione di Caldara, le visite mediche di Kjaer, la vittoria in trasferta a Cagliari e ora anche un colpo per la Primavera. Infatti la dirigenza rossonera sta pensando come rinforzare la squadra del futuro. Per questo motivo Boban e Maldini nelle prossime settimane valuteranno se ingaggiare Milan Kremenovic dell’Herta Berlino. Il difensore classe 2002 è già a Milano e nei prossimi giorni si allenerà con la Primavera rossonera. In stagione con il club tedesco il centrale è sceso in campo 8 volte nel campionato U17-Bundesliga Nord/Ovest. A riportare la notizia è il portale gianlucadimarzio.com.