MILANO – La società rossonera si prepara per la prossima stagione e Almstadt e Moncada in rampa di lancio. Ma ecco chi sono i dirigenti del Milan fedeli a Gazidis. Se dopo Boban dovessero andare via anche Maldini e Massara, sono coloro che, per conoscenze e fiducia, potrebbero garantire un minimo di continuità e presenza dirigenziale al Milan. Si tratta di Hendrik Almstadt, braccio destro dell’ad Gazidis, e Geoffrey Moncada, il capo del settore scouting.