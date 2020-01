Milan: ecco chi è Florentino, ’99 già pluridecorato

MILANO – Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’originale” su Sky Sport, il Milan sta continuando a trattare col Benfica per Florentino, centrocampista classe ’99. Il ragazzo portoghese di origini angolane ha 19 anni ed un pedigree eccezionale. Vittorie negli Europei Under 17 e Under 19 (finali contro Spagna e Italia), finale di Youth League col Benfica, nella cui cantera è arrivato nel 2010 e con la quale ha vinto tutto quello che c’era a disposizione a livello nazionale.