Milan, Donnarumma rinnova? Il quadro di una situazione complicata

MILANO – Dopo le parole di Mino Raiola, in casa Milan si è tornati a parlare del futuro di Gigio Donnarumma. La cosa non evoca bei ricordi nei cuori e nella testa dei tifosi rossoneri, che solo due estati fa, stavano per veder partire il loro beniamino, causa divergenze fra agente e proprietà rossonera, allora rappresentata da Fassone e Mirabelli. Il giovane portiere rossonero ha il contratto in scadenza nel 2021. e questo significa che se non ci sarà il prolungamento nei prossimi mesi Donnarumma potrebbe andare via a parametro zero tra un anno e mezzo. Il club di via Aldo Rossi non vuole che ciò accada e farà di tutto per tenerlo, ma non sarà semplice.

La situazione è complicata, specie per un Raiola che non è sembrato molto predisposto a trattare. Gli estimatori poi, di certo non mancano: l’interesse di Juventus e PSG non è un mistero, ma in questo momento in pole per il giovane portiere milanista ci sarebbe il Real Madrid, deluso dal rendimento di Courtois.