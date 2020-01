MILANO – Dopo aver indossato le maglie di Roma, PSG, Milan e Club America Jeremy Menez durante la scorsa estate ha firmato per il Paris Fc, club di Ligue 2, la Serie B francese. Secondo le ultime notizie il transalpino nelle prossime ore incontrerà il Girard e la proprietà per definire il suo futuro, visto che il giocatore, nonostante le 10 presenze, non ha ancora lasciato il segno: non è escluso che Menez lasci il club.