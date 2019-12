Massaro: “Ibra? Bisogna vedere”

Ibrahimovic deve avere le giuste motivazioni

MILANO – Daniele Massaro è un ex attaccante del Milan, ha indossato la maglia rossonera per diversi anni. Si è espresso su Zlatan Ibrahimovic e sul costante affrancamento al club di Milano. Massaro pensa che sono due anni che lo svedese non gioca in un campionato come quello italiano e se dovesse tornare questo potrebbe incidere.

Queste sono state le sue parole ai microfoni di SportMediaset: “E’ due anni che gioca in un campionato che non ha ritmi di quello italiano. Bisogna vedere. Ovviamente Maldini e Boban stanno lavorando per capire anche se ha le motivazioni giuste per tornare al Milan”.