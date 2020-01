Martinez: “Suso è la sintesi del malcontento”

MILANO – Ai microfoni di “Radio Sportiva” è intervenuto Antonello Martinez dove ha parlato di Piatek e di Suso. Ecco le sue parole: “Il vero Piatek è quello dell’anno scorso. Ha avuto meno spazi ma avrei pazienza, è giovanissimo ed è uno che vede la porta. Per quanto riguarda Suso, ha concluso il suo ciclo. Dal punto di vista tattico non c’entra niente in questo sistema di gioco. A parte delle perle meravigliose è un rallentatore di gioco. Non è carino accanirsi contro di lui ma è la sintesi del malcontento.”