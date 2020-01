Martina: “Milan in ripresa, ma mancano 2-3 giocatori…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Silvano Martina, ex portiere e agente, ha parlato del momento del Milan. Queste sono state, a tal proposito, le sue dichiarazioni: “Quello che personalmente vedo è un Milan in ripresa, l’organico è buono, per esser competitivo per lo scudetto mancano 2-3 giocatori ma bisogna dar tempo ai dirigenti e poi il Milan tornerà protagonista.