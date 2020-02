Marchisio: “Bonucci scelse di fare un altro percorso: fu una scelta personale no sportiva”

MILANO – Ai microfoni di DAZN, nel corso del programma “Linea Diletta“, è intervenuto l’ex mediano della Juventus Claudio Marchisio. Tra gli argomenti affrontati dall’ex bianconero l’addio di Bonucci per vestire la maglia del Milan: “E’ un grande giocatore che ha scelto di fare un altro percorso. C’è solo il rispetto della scelta che è del tutto personale. Vale per lui e per tutti i giocatori. I calciatori non prendono decisioni solo per questioni sportive, ci sono anche la famiglia e motivi personali che ti possono spingere a cambiare”.

