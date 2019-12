Marani: “La scelta di Ibra condanna quanto fatto fin’ora”

MILANO – Il vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani oggi è intervenuto negli studi del telegiornale sportivo per parlare dell’innesto di Ibrahimovic nel Milan: “La scelta di Ibra condanna quello che è stato fatto fino ad ora. Il suo acquisto, infatti, arriva perchè Leao non ha risposto come ti aspettavi, perchè Piatek non ha fatto i suoi gol, è una mossa di emergenza che serve da detonatore per fare esplodere definitivamente i giovani. La speranza è che grazie ad Ibra, Suso renda come sa così come Calhanoglu e che i centrocampisti possano beneficiare dal gioco di Ibrahimovic, ricordiamo ad esempio Nocerino o quei giocatori che hanno beneficiato degli spazi aperti da lui. E’ un Milan che in Ibra cerca un uomo capace di rimettere insieme le cose e sono convinto che la disfatta di Bergamo abbia accelerato la trattativa“.